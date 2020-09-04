高銀金融（0530）公布，由於財務表現欠佳，再以代價20.5億元向離岸註冊公司Power Alpha Global Limited出售保理業務，交易無須經股東大會批准，交易將於買方完成盡職審查後三十個曆日完成。集團料扣除出售事項其他開支後，錄得淨款項20.47億元，將用於償債及一般營運資金。同時，集團確認獲得由長實（1113）協助，可融資約87億元。

集團指出，今次出售保理業務是鑒於財務表現欠佳，截至2020年6 底的財年淨虧損為約919萬元，因應當前市況，董事認為重新調配管理層及集團財務資源，以在完成後加強其餘下業務表現，符合公司和股東的整體利益。

此外，出售事項將導致終止確認出售集團的銀行借貸，再加上出售事項的所得款項，將有助提升集團整體的財務靈活度。

高銀旗下四大業務為地產、保理、名酒及餐飲，當中保理業務在2020財年上半年營業額升39%至9500萬元，分部溢利增加22.5%至8030萬元。

今次出售保理業務，集團指由於代價與出售集團資產淨值及股東貸款賬面值於2020年6月底的總額淨值相若，因此將不會從出售事項錄得重大收益或虧損。

早前，市場曾傳出長實在派出企業業務發展部總經理馬勵志出任高銀副主席及非執董後，將牽頭協助高銀籌措約88億元貸款額度，現終獲確認，惟未有披露詳情及條款，但早前有消息指今次重組協議不涉及股本等，並指長實不會再增派人員加入高銀。

高銀9月3日開市前申請停牌，將在今日午市復牌，停牌前報1.03元。

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