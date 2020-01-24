美股大跌，港股半日反覆向下，早段最多跌過518點，低見24488點，之後跌幅一度收窄，惟臨近半日收市跌幅再度加大，半日跌456點或1.83%，報24551點，成交金額983億元；國指跌130點或1.31%，報9809點。恒生科技指數收報7438點，跌3.47%。

科技股無運行，騰訊（0700）累市，半日跌3.09%，收報517.5元，拖低恒指拖低91點。阿里巴巴（9988）收報270.2元，跌4.93%；美團（3690）收報254.6元，跌3.05%；小米（1810）跌幅一度擴大至8%，低見22元，惟之後有買盤吸納，半日收報23.45元，跌1.88%。

國際金融股受壓，友邦（1299）跌2.73%，收報78.25元，拖低大市77點；匯控（0005）跌2.24%，收報32.7元，拖累恒指46點。

藍籌中僅5隻高收，其中以旺旺（0151）表現最好，升1.48%，收報5.5元；銀娛（0027）表現最差，跌4.94%，收報59.7元。

恒指國指換馬下周一生效，染藍後宣布配股的藥明生物（2269），收報186元，跌3.38%。而下周納入綜指的日清食品（1475），收報8.94元，跌4.28%。

路透旗下IFR報道，中芯國際（0981）股東以每股23.62元出售1.75億股股份，收報23.2元，跌5.69%。中國計劃全面支持發展國內晶片產業，惟半導體股對此反應不大，華虹半導體（1347）收報28.65元，跌5.29%；ASM PACIFIC（0522）收報82.45元，跌1.67%；上海復旦（1385）收報16.72元，跌7.11%；中電華大科技（0085）收報0.88元，跌3.3%。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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