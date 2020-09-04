神冠控股：高端腸衣產品下半年可帶來收入貢獻
文章日期：2020年9月4日 12:14
中國腸衣生產商神冠控股（0829）上半年純利按年跌13.5%至2714.7萬元（人民幣、下同），營業額3.64億元，按年跌5.9%，每股盈利0.84分。集團主席周亞仙指出，如果中國疫情可維持現時的狀態，相信下半年不會對集團構成影響。
今年上半年集團的高端膠原蛋白腸衣試制產品已基本定型，並進入批量試產和客戶試用。周亞仙表示，相信下半年低端腸衣繼續有一定競爭，因此集團研究新產品及擴大市場，冀減低競爭，預計高端產品可在下半年帶來收入貢獻。
她又指，未來將會改變過去5年「小投資」的格局，包括提高腸衣生產機械自動化，令高端產品的品質更加穩定，節省員工成本，亦會擴大膠原蛋白食品等產能。
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