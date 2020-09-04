市場消息指，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團將在9月底在港闖關，下月中旬A+H上市。近日內地網絡流傳一篇題為《胡祖六，你的良心不會痛嗎？》，文章作者胡先生控訴春華資本創始人胡祖六賤賣螞蟻集團股權，並將相關股權低價轉讓予其兄妹。

據內地傳媒報道，有投資者已經向深圳市福田區人民法院起訴，要求春華（天津）股權投資合夥企業承擔相應的民事責任，目前法院正在審理中。

此前春華資本回應稱，集團從未從事、並堅決反對輸送不當利益的關聯交易、向投資者作出回報承諾等違法、違規行為。集團強調，帖文的發布者及文章中所謂的投資人，均非春華客戶，與春華之間也不存在法律關係，其陳述的關鍵情節嚴重失實、毫無事實依據，且包含詆毀春華商譽和侮辱胡祖六名譽的惡劣內容，嚴重侵犯春華和胡祖六的合法權益。

胡祖六除了是春華資本創始人及董事長外，亦身兼港交所（0388）獨立非執行董事、百勝中國（9987）非執行董事等職位。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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