新冠肺炎疫情下，旅遊業完全停頓，東瀛遊（6882）卻在疫市中推出「旅遊業專才 - 職前培訓計劃2020」，安排3個月課程為有意加入旅遊業的人才提供職前專業培訓，而且出席每月編定的培訓，不單不用支付學費，相反更享有培訓津貼。

培訓計劃歡迎2018至2020年度大學或IVE畢業生、或曾修讀與旅遊相關證書或文憑課程人士登記參加，東瀛遊亦會在下星期四（10日）舉辦培訓計劃的分享會，讓有興趣人士了解計劃內容。

東瀛遊指，對旅遊業於年底迎來V型反彈寄以厚望，相信屆時將會需要大量旅遊人才，在有危就有機之下，應把握機會好好充實自己，提供一個讓人才認識旅遊業界專業的機會，為投身反彈蓬勃之旅遊業作好準備。

記者：陳子凌

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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