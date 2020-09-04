美股隔晚急跌，安聯首席經濟學家Mohamed El-Erian表示，如果投資者態度發生轉變，美股很可能進入回調區域。

他指，Mohamed El-Erian表示，由於聯儲局的刺激措施，投資者已經對市場採取流動性策略，並逢低買入。但隨着市場基本面開始發揮作用，這種心態未來幾天將受到考驗。

他估計，若投資者心態從技術面轉向基本面，市場將進一步下跌，美股可能再跌10%，但是否會發生變化尚需觀察。

他又稱，現時美股市場不僅仍與美國經濟脫鈎，而且也與「恐慌指數」VIX、國債和目前水平的高收益市場脫鈎。隨着科技股權重高的納斯達克指數雙位數上升，基準指數上升近7%，美股在連續5個月的上升和數十年來最強勁的8月份後，出現回調的時機已成熟。

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講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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