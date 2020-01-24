高盛1MDB案 馬來西亞撤控
文章日期：2020年9月4日 10:29
馬來西亞主權財富基金(1MDB)案今年7月達成和解協議，高盛願支付39億美元，最新，馬來西亞正撤銷對高盛集團子公司的刑事指控，作為39億美元1MDB案和解協議中的關鍵一步。
此舉標志著高盛解決金融危機以來最嚴重醜聞的努力取得了進展。該行還在與美國司法部單獨進行磋商，以就1MDB案達成和解。
今年7月，馬來西亞財政部於聲明中表示，39億美元和解協議中，包含高盛支付25億美元和解金，高盛保證至少歸還價值14億美元的1MDB相關資產，作為協議的一部分，馬來西亞政府將撤銷對高盛的所有刑事訴訟和監管程序。
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