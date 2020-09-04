TikTok啟動營銷計劃，以吸引更多廣告商，並推出衡量其廣告營銷活動效果的工具。

TikTok計劃將允許品牌和營銷人員在其應用上開展廣告活動，目前TikTok約有20家認證合作夥伴，包括數字推廣平MakeMeReach和數據分析公司Kantar。

TikTok的廣告業務仍然處於初期，但已經頗受希望接觸到年輕用戶的品牌歡迎。

此前，美國總統特朗普要求字節跳動剝離TikTok美國業務，因對該公司處理個人訊息的方式存在安全擔憂。微軟、甲骨文等公司尋求收購該資產。但中國的科技出口新規意味著出售TikTok美國業務可能需要中國批准。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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