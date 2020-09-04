TikTok推市場營銷計劃以吸引廣告商
文章日期：2020年9月4日 10:08
TikTok啟動營銷計劃，以吸引更多廣告商，並推出衡量其廣告營銷活動效果的工具。
TikTok計劃將允許品牌和營銷人員在其應用上開展廣告活動，目前TikTok約有20家認證合作夥伴，包括數字推廣平MakeMeReach和數據分析公司Kantar。
TikTok的廣告業務仍然處於初期，但已經頗受希望接觸到年輕用戶的品牌歡迎。
此前，美國總統特朗普要求字節跳動剝離TikTok美國業務，因對該公司處理個人訊息的方式存在安全擔憂。微軟、甲骨文等公司尋求收購該資產。但中國的科技出口新規意味著出售TikTok美國業務可能需要中國批准。
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講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
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報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
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