港股一度插逾500點 騰訊曾挫4% 小米最多跌近8%
文章日期：2020年9月4日 09:45
隔晚美股大跌，港股難獨善其身，在科技股的拖累下，恒指開市不久曾插水逾500點或2%，低見24668點，現報24572點，跌434點或1.74%，成交額369億元。恒生科技指數曾跌5.3%，低見7290點，最新報7393點，跌312點或4%。
ATMX跌幅顯著，騰訊（0700）曾跌4%，低見513元；現報518元，跌3%；阿里巴巴（9988）曾跌6.7%，低見265.2元，現報271.4元，跌4.5%；美團（3690）一度跌7%，低見262.6元，現報251.2元，跌4.3%；小米（1810）曾插水近8%，低見22元，現報22.95元，跌3.9%。
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講者：
曾淵滄教授
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