隔晚美股大跌，港股難獨善其身，在科技股的拖累下，恒指開市不久曾插水逾500點或2%，低見24668點，現報24572點，跌434點或1.74%，成交額369億元。恒生科技指數曾跌5.3%，低見7290點，最新報7393點，跌312點或4%。

ATMX跌幅顯著，騰訊（0700）曾跌4%，低見513元；現報518元，跌3%；阿里巴巴（9988）曾跌6.7%，低見265.2元，現報271.4元，跌4.5%；美團（3690）一度跌7%，低見262.6元，現報251.2元，跌4.3%；小米（1810）曾插水近8%，低見22元，現報22.95元，跌3.9%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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