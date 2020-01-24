美股急跌，港股今早亦偏軟，開市即失守25000點大關，低開338點或1.36%，報24668點，成交金額88億元；國指今早低開116點或1.18%，報9823點。恒生科技指數報7342點，跌4.71%。

美國科技股回吐，加上印度封殺中國118個App，今早科技股捱沽。騰訊（0700）大跌3.18%，報517元，拖低恒指94點；阿里巴巴（9988）報268元，跌5.7%；下周一納入國指的美團（3690），開報250元，跌4.8%；小米（1810）報22.15元，跌7.32%。

藍籌中以交行（3328）表現最好，逆市升1.27%，報3.99元；吉利（0175）表現最曳，跌3.87%，報15.88元。恒指國指換馬下周一生效，染藍後宣布配股的藥明生物（2269），開報188元，跌2.34%。而下周納入綜指的日清食品（1475），開報9.05元，跌3.1%。

路透旗下IFR報道，中芯國際（0981）股東以每股23.62元出售1.75億股股份，較昨日折讓約4%，開報22.5元，跌8.54%。

恒大（3333）上月賣樓515億人幣，增7.7%，開市報16.8元，跌1.87%。

恒生科技指數ETF（3032）上市，開報7.72元。

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