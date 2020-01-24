美股急挫，港股ADR跌421或1.72%，報24585點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.44%，折合報520.98元；匯控（0005）跌2.41%，折合報32.64元；建行（0939）跌1.46%，折合報5.3元。

美股期貨向下，納期跌1.27%，道期跌0.26%，標期跌0.46%。日股現跌1.35%，韓股現跌1.99%，澳股現跌2.48%。

今日焦點股份可留意：

恒指國指換馬下周一生效，留意納入恒指的小米（1810）、藥明生物（2269）、阿里巴巴（9988）；納入國指的美團（3690）；納入綜指的神州租車（0699）、日清食品（1475）等。

今日公布業績的有新意網（1686）。

恒生科技指數ETF （3032）上市，按恒生投資網頁顯示，每單位資產淨值為7.7063元。

美科技股重挫，阿里、京東（9618）ADR跌逾4%，留意港股表現。

路透旗下IFR報道，中芯國際（0981）股東以每股23.62元出售1.75億股股份，較昨日折讓約4%。

恒大（3333）上月賣樓515億人幣，增7.7%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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