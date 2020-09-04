彭博引述消息指，軟銀研究聯同幾名投資者，收購TikTok在印度的資產，並在印度積極尋找當地合作伙伴。

據報軟銀在去一個月，與印度公司Reliance Jio Infocomm Ltd.和Bharti Airtel Ltd.的負責人洽談，儘管最後沒有成功，但軟銀仍在研究多個方案。

印度是TikTok最大的市場之一，擁有超過2億用戶。但中印邊境衝突引發兩國交惡，印度禁用中國應用程式，當中，於7月禁用了TikTok。

另外，報道又引述消息指，軟銀連同Wal-Mart、Alphabet競購TikTok 美國業務，但財團已解散，Wal-Mart最終加入微軟牽頭的財團，而軟銀則未清楚與哪個集團合作。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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