美國經濟數據好壞參半；受有關中國據悉計畫全面支持發展國內晶片產業的報導推動，費城半導體指數周四盤中創6月中旬以來最大跌幅，總市值縮水約1000億美元；科技股急挫，納指曾跌5%，創3月以來最大跌幅；標指曾跌3.5%，是6月以來最大跌幅；道指低開9點，高位曾升98點，低位曾跌1025點。中概股下跌，阿里巴巴（9988）ADR下跌4.6%，創下近一個月最大跌幅，收 報282.50美元，京東（9618）ADR跌5%，報79.04美元，嗶哩嗶哩下 跌7.1%，報47.27美元。

道瓊斯工業平均指數收市跌807點，或跌2.78%。標準普爾500指數收市跌125點，或跌3.51%。納斯達克綜合指數收市跌598點，或跌4.96%。

蘋果跌8.01%，報120.88美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而威訊通訊升0.13%，報60.61元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報120.88元，跌8.01%，谷歌母公司Alphabet收市報1629.51元，跌5.12%，亞馬遜收市報3368元，跌4.63%，Facebook收市報291.12元，跌3.76%。

德國DAX指數收市跌1.4%，報13057.77點；法國CAC 40指數收市跌0.44%，報5009.52點；英國富時100指數收市跌1.52%，報5850.86點。