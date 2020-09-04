恒指昨跌112點，收報25,007點，成交金額1465億元。美股持續新高，全球股市跟隨，但中港股市沽壓較大，恒生科技股指數周三大升3%後，昨日大跌2.6%，ATMX、SaaS、軟件股全跌，印象中較為少見。中港股市的問題似乎在於流動性相當緊張，人行又未見出手降準，近期仍能夠板塊輪動，指數仍在高位區間已算不錯。雖然銀行資金緊張，但內房股早已大幅下跌，進一步被追沽的風險相對有限。

內地缺水情况近期轉趨嚴重，並不是中央政策轉向收緊，而是由於連串因素造成。一方面，中央要求銀行救經濟，上半年天量的新增貸款和社融，已令銀行感受到壓力，到年中起債券又吸血。5月地方債發行創出歷史新高，6至7月就輪到1萬億元特別國債，8月份地方債規模又猛增至1.2萬億元，僅次於5月份高位，資金需求巨大。

人行無降準 中港股市流動性緊張

與此同時，中央又嚴打結構性存款，以免銀行透過創新性存款攬儲推高資金成本，7月規模較4月份大減2萬億元。但銀行無法提供高利率回報後，資金主要又流向其他領域，例如基金、債券等，回流變成銀行存款的時間延長，7月份全國存款就按月減少了103億元。宏觀資金面供需本就緊張，估計銀行8月份超額儲備已跌至1％左右的極低水平。但中央又定調貨幣政策要偏穩，人行不大可能會降準，銀行只能透過同業存單增加負債，各期限利率由2.35厘抽升至2.85厘，10年期國債息率也衝上3.1厘，金融體系內的資金面頗為緊張。

暫時情况尚未外溢至實體經濟，股市則有初步反應，早前見高價股陸續大跌是一個信號，昨日港股這邊的ATMX全跌，A股內需股王海天味業歷史性突破200元大關後，最終倒跌6.8％，投資者在資金面逐漸偏緊下，沽貨獲利意欲不斷增加。資金更多是否不斷買入下跌了的熱門股，短炒博反彈，又或者轉戰估值相對合理的舊經濟股？昨日表現較佳的有水泥股華潤水泥（1313）及中國建材（3323）分別升4.6%及2.2%。踏入9月份，內地進入施工高峰期，水泥需求進入旺季，往往有利水泥股表現，水泥價格指數在過去4星期有3個星期上升。但亦要留意，今年中7月份低位較去年以至2018年還要低，供需關係未必如想像中樂觀。

龍湖突破區間展升浪

短線來說內房股有一定值博率。中央定出三條紅線，限制高負債的房企進一步借貸，此舉將限制了中小型開發商高速增長，對於龍頭開發商有利。從負債水平、土地儲備和貨值、銷售能力及去化率，龍湖（0960）會是首選。事實上，正是三條紅線措施公布前後，龍湖便突破區間上限展升浪創新高。另一可冷吼的是融創（1918），集團負債比率高，未來會受制於三條紅線。但集團優勢在於有大量低成本土地儲備，並且集中在二線及強三線城市，銷售上問題不大。基本上，融創已進入減債階段，並不需要積極擴張。未來主要工作是銷售、回款並進行減債，當負債比率進一步下降，便有望獲得重估。

[張兆聰 還看今朝]