美股跌勢加劇，道指午夜前跌800點，蘋果領跌，跌幅達7%，可能創3月20日以來最大單日跌幅。與蘋果同在周一拆股的特斯拉（Tesla）早段股價跌逾9%，低見405美元，較周一收市低近兩成。Facebook、亞馬遜、Netflix、Google、微軟等強勢科技股也在早段下滑，標普500指數科技股板塊早段跌4%。標普500指數午夜前跌3%，納指跌4%。市場人士指出，美股回落並非出於對經濟的擔憂，而是主要由於股市累積升幅頗多，投資者重新估計部分股票是否估值過高。

最新公布的美國貿易逆差，由6月的535億美元，增至7月的636億美元，是2008年7月以來最大的逆差。不過由於美國的進、出口均顯著增加，預示經濟環境好轉。不過美國供應管理協會（ISM）昨公布，8月非製造業指數為56.9，遜於預期。疫情之下，美國旅遊業受創。位於紐約時報廣場的希爾頓酒店（Hilton Times Square）向紐約州勞工部提交公告，準備「無限期關閉」，並將裁員200人。該酒店3月起一直關閉，並讓員工無薪休假。美國電子煙生產商Juul Labs亦籌劃新一輪裁員，並考慮撤出歐洲和亞洲市場。Juul早前已裁減了3000名員工的三分之一。