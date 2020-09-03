年多前，就在社會事件、疫情還未出現前，曾經聽過一位50多歲、早已上岸的金融界前輩，大力吹捧大灣區的好。還記得當時他的論述是這樣的：我絕對明白香港年青人的苦況，就算他們多肯捱、多上進，始終香港市場規模有限，缺乏向上流動的機會。趁年輕，倒不如北上大灣區闖蕩，人家地方大、機會也多，就像90年代北上設廠的港商們一樣。若果港青真的「有料到」，一樣可以創出一片天，總好過留在機會越來越少的香港「等運到」。

對於這位前輩的說法，筆者有兩點是深表認同的，第一，他沒有如很多上了年紀、但年輕時卻未見有多大成就的廢老，整天鞭撻年青人不及他們當年捱得苦；又或像收成波般薄有成就、就抨擊想改變不公平狀況的年青人「搞事」。在他心目中，年青人仍有能幹上進肯捱苦的，只是機會難得。第二，他夠膽說「香港機會越來越少，青年人越來越難向上流動」這類人話，違背了「背靠祖國、香港明天會更好」的主旋律。要知道很多50後、60後毫不感激自己當年身處於本港經濟蓬勃擴張期，自詡賺到錢全靠自己本事，更冷言新一代不及他們上進勤奮。每次聽到這類論述，只覺得難聽過粗口。

或許在反送中、疫情前，港青對北上工作未必太抗拒，但這一切都在過一一年多完全扭轉，社交距離的限制，更增加了北上的難度。對於背靠祖國的親政權商家，又或是經常將「國家很強大、很發達」掛在咀邊的愛國者們，內地確實機遇處處，通過「一人一蚊已經有十幾億」、「美團（3690）送外賣也可過萬億市值」、「農夫山泉（9633）賣水也賣到可上市」等無數舉例，去力證祖國市場的巨大。然而事實是，對比北上尋機遇的香港人，南下來港工作的內地專才似乎人數更多，特別是在金融業、投行內，總有幾個內地人在附近。是甚麼驅使他們南下，到這個小粉紅口中早已風光不在的褪色東方之珠工作呢？

投行愛聘請內地人，從來不是新鮮事。無論是可帶來大客的高幹子弟，抑或是北大清華甚至海歸的實幹精英，又或是同聲同氣可幫助「湊內地客」的銷售達人，都被管理層視為擴張業務的助力。坦白說，經過近20年的滲透，大部份外資投行設在本港的分部，最少也有兩三成員工是內地人。工作歸工作，投行人畢竟接受過高等教育，對待任何國籍的人，就算心底多歧視多鄙視，表面也是客客氣氣。就算社會氣氛如何撕裂，內地人與港人如何對立，大家看錢份上，也會互相尊重，不帶絲毫個人情感地將目光聚焦在工作層面上。

留家工作因疫情而變成新常態，不過這批在本港工作的內地投行員工，除非早已在港成家立室，否則他們留在家中也只面對四道牆壁，也因此特別願意回公司工作。正因如此，疫情造就了我們這群仍要在Trading Floor拚搏的Front Office員工與內地同事相處的機會，也讓筆者更有機會從他們口中得知甚麼原因促使他們南下。

「錢！難道還有其他原因嗎？」由內地來港工作了5年的女同事甲，幾乎不加思索就回答了我的問題。同事甲是清華畢業的高材生，出身小康，家中也有親戚是具背景人士，但背景不是硬到可隨心所欲，她也是經過好幾輪面試才成功獲聘，並且由最低級的Analyst做起。「國內一個市一所大型券商的營業部，一個分部已經有幾百人，人多代表平均工資低，就算有『枱底數』，也先由上面的老總、幹部分了，幾時流到下級手裡？還是香港好，工資起點高，收入是個正正式式的銀碼，少有灰色地方。」噢，這正是有規有矩有法治的好處，只可惜在當權者的僭越下，正一點一滴地流逝。

「香港還是一個攢錢較容易的好地方。」我感覺得她說這句話時，是由心衷心的感嘆。她向我特別強調，內地人喜歡用「攢」字來形容賺錢，因為手字部有用手努力打拚以獲得回報的意思。看慣內地土豪一擲千金的霸氣模樣，實在很難想像有內地人竟然覺得香港賺錢較易。「只能說，若果想通過努力工作以獲得回報，香港攢錢是較容易的；國內容易賺的錢，不是普通人可以賺到，要靠關係或者其他潛規則。」這次她特別用回「賺」字，強調是從貝字部，形容是要先有錢，才有本錢去生更多的財。

「我不理會這些，反正並不影響到我。」問到對去年社會事件的看法，她的反應極冷淡。「國內朋友也有問及香港為何這麼亂，但除了交通不便外，其實也不覺得受到甚麼影響。金融市場不也是正常運作嗎？我們不是一樣要上班嗎？」我不知她是刻意迴避問題，還是真的事不關己、己不勞心，這或許就是少了土生土長情感的羈絆，但始終住了5年，對這地方真的沒有感情？「怎會不愛香港呢？這地方發達、繁榮，只要有錢，甚麼也可買到，當然樂意繼續住在這裡。」對不少內地人來說，香港或許只是等如攢錢 / 賺錢。

同事乙由內地來港工作已超過10年，不單已取得永久居民身份證，更已在港買樓置業、娶妻生子，說得一口不太純正，卻絕對流利的廣東話。「你想話內地唔俾人上YouTube Facebook Google？唔好忘記個個都翻牆。如果真係要禁絕，國家要鎖晒唔俾人翻牆，根本好易，即係隻眼開隻眼閉，唔係禁絕啦！」或許早已有更多人向他問過類似的問題，同事乙顯得特別有戒心，答案亦更圓滑。「其實無話咩做得、咩唔做得，國內同香港一樣咁自由，我又唔係要遊行集會示威，你俾呢啲自由我都無用。」唔，就算我用不著這自由，也不代表可以褫奪我擁有這自由的權利。

「講真，話大陸多機會過香港嘅，係自己呃自己，有幾多人真係可以由擺地攤變成馬雲？大家所嚮往嘅成功故事，只係十幾億人入面嘅幾千人，係少於0.0001%。即使降低門檻到年薪有100萬嘅人計，以百分比嚟講，香港比例高太多。」撇開政治，同事乙在經濟分析上判若兩人，正好給愛說內地市場大、機會多的人打兩把掌。「我哋好難講話會愛上一個地方，就好似去深圳打工嘅民工，唔通佢哋話會愛上深圳？只不過有專業知識、從事Tertiary Production嘅人，可以選擇嚟香港揾錢。愛唔愛香港？都愛嘅，搵錢好地方。」

「一個咁好嘅搵錢地方，點解要破壞佢？」雖然說起去年的社會事件，同事乙的說法與收成波如出一轍，但畢竟自少接受內地的思想教育，潛移默化下，又怎能怪責他？「有得揀，當然送仔女去外國讀書，留喺香港，點知佢哋將來會唔會上街。」同事乙雖然已在香港落地生根，但原來殊途同歸，目標與不少港人一樣，希望送仔女放洋留學。「讀完後，係留定返嚟，邊到我哋決定？但我會繼續留喺香港，冇我喺呢度搵錢，邊有錢支持佢哋喺海外嘅開支。」說到底，仍然視香港為揾錢福地。

香港，對於內地人來說，或許只是一個踏腳點，是一個方便搵錢的好地方，即使喜愛，也是功用上的喜愛，大於情感上的喜愛；但對於土生土長的香港人，這個華洋共處、東西匯箤的地方，卻是獨一無二、退無可退的家。然而不知何時開始，「返工」、「搵食」成為了香港人的核心價值，更有「阻人搵食，猶如殺人父母」這類嚴厲說法。或許，若干年後的某一天，當所有人只聚焦在返工、搵食上，而忽略了在發生在身邊的所有事，包括政權的荒謬、社會的不公等，香港人倒退成與來港工作、視香港為搖錢樹的內地人一樣，這將是香港的悲哀。

羅仕揚