左起：中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌、施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區中介業務主管曹綺琪(圖片由中銀香港提供)

中銀香港（2388）宣布，與施羅德投資合作推出「資產配置參考組合」，客戶由今日起可因應不同資產配置組合的過往表現，並結合自身的風險接受程度、投資目標及財政狀況等因素，選擇環球市場不同資產類別組成的配置組合作參考，以分散風險並達到長遠投資目標。

該行指，是次合作主要是透過分析股票及債券等不同資產的長期回報、風險數據，及資產在不同環境下的表現，以制定核心資產配置作基礎，並進行短期靈活策略性資產配置，從而為客戶提供5種不同風險水平的「資產配置參考組合」供參考。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年首七個月，環球投資市場波動較大，部分成熟股票市場波幅逾30%，截至7月底，該行個人客戶債券基金總資產值按年錄得雙位數增長，貴金屬存摺資產淨值按年增逾60%，反映在市況波動下，客戶對分散投資以減低投資組合波幅的需求殷切，因此該行期望透過有關資產配置工具，協助客戶在多變的市場環境中，選擇合適的資產配置組合。

記者：溫藹紅

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