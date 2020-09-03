勵晶太平洋（0575）日前宣布透過以每股0.07元，比市價0.123元折讓43.09%，發行總值2956萬元並逾4.22億股新股，收購Deep Longevity, Inc全部股份，相比Deep Longevity的加權平均估值3354萬元為低。Deep Longevity, Inc.行政總裁Alex Zhavoronkov在與傳媒進行視象會議時表示，這是考慮到，透過此舉引入在投資界及幫助企業上市方面甚具經驗，並有意發展醫學的勵晶主席James Mellon，將可以取得更多資源幫助公司未來的發展有關。他又透露，公司未來有意參與大中華地區市場的發展。

勵晶太平洋行政總裁Jamie Gibson指出，Deep Longevity, Inc過去16年的發展，已經開發出人工智能系統及深層老化時鐘，幫助到企業照顧工作團隊，在保險市場亦可大派用場，甚至廣泛地在高端診所及醫療機構使用，加上該公司已在美國獲得專利，並基於此前已有投資者參股投資，因此他認為，Deep Longevity的團隊開發的方案，有助人類在長壽醫學的進一步開拓。雖然今次只是發行股份收購Deep Longevity，他指出，他們的策略旨成推動區內的長壽醫學市場發展，並且有現金資源，幫助Deep Longevity的長遠發展。

Alex Zhavoronkov補充，因為今次等同換得值錢的股份，變成上市公司的一份子，推動規模及業務上的擴張。他強調，大中華市場是公司的未來，他們在發展過程中，不會迴避中國市場的潛力。他強調，深層老化時鐘的作用，不限於量度生物上的年齡，而是用作預防疾病及預防引致疾病的過程，藉此減緩衰老的過程。Deep Longevity開發的方案中，無疑保險公司給予他們很大的市場，但是他們的商業應用層面，長遠會由商業對商業對消費者（B2B2C），亦會開發商業對消費者（B2C）的方案，他們更著手於第三季起適用於個人使用的App之外。在不同地區發展時，他不諱言，深層老化時鐘亦需要因應不同地區的人口特徵及差異，進行本地化，因此得借助人工智能，幫助開發。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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