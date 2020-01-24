理柏公布最新強積金數據，由年初至今，414隻強積金基金平均回報率上升4.12%，以今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元，及445.9萬計劃成員計算，人均賺約8942元。若單計8月份，強積金基金平均回報率升2.69%。

理柏數據顯示，由今年初至8月底止，大中華股票基金仍然保持最大升幅，平均回報上升16.35%，其次為南韓股票升10.28%，香港股票回升0.98%，歐洲及日本股票跌幅收窄，分別跌6.74%及3.11%。以個別股票基金而言，以萬全的美國股票基金及「安聯亞洲基金A」平均升幅最大，分別升32.87%及28.17%，其次為「安聯大中華基金A」升27.17%；歐洲股票基金普遍錄跌幅，跌8.87%至9.44%；歐股基金跌最多，當中萬全「歐洲股票基金」、「BCT歐洲股票基金」及「AMTD景順歐洲基金」跌逾11.17%至15.09%。

若單計8月份，除了債券基金，整體股票及貨幣基金等均錄正回報，其中美國及日本股票基金升幅最大，平均回報上升7.34%及7.21%，大中華股票基金升4.42%，港股基金亦升3.87%；港元貨幣市場微升0.02%；環球債券及亞太區當地貨幣債券分別跌0.23%及0.04%；港元債券表現最差，跌0.62%。

記者：溫藹紅

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