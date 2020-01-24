市場第三隻追蹤被稱「港版納指」的恒生科技指數（科指）、由恒生投資管理推出的恒生科技指數ETF（3032） 明天（4日）掛牌。恒生投資管理公布，該ETF在9月2日完成首次發行，價格參照同日指數收市水平的千分之一。以當天科指收報7909.4點計算，ETF每單位港幣7.9094元，一手基金單位為200個，即每手入場費約1582元，較原先公布的1400元上調13%。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，ETF能讓投資者可以透過投資一籃子多元化及有代表性的科技主題相關股份，捕捉所選科技相關板塊的增長潛力。作為主要香港ETF供應商，希望恒生科技指數ETF能進一步豐富現時的產品組合，並幫助推動香港ETF市場的發展。

另外，該行董事兼投資總監薛永輝指出，科技板塊過去幾年，無論在性質及範圍上都有不少重大發展，尤其新冠肺炎大大改變了大眾的生活習慣，而更廣泛採用線上服務亦刺激相關增長，令科技相關板塊的發展更為迅速。雖然科技相關板塊現時仍處於初始階段，表現比起其他傳統行業更為波動，對其長期的投資潛力感到樂觀。

恒生科技指數ETF ，是繼「南方恒生科技ETF （3033） 」及「華夏恒生科技ETF （3088） 」後，第三隻追蹤科指的ETF。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

中銀人壽：網上銷售雙位數增幅 料第三季新造保費將反彈

前持牌人提供虛假資料罪名成立 判罰3.6萬

涉嫌騙取抗疫基金 80後樓神吳龍飛：已取消申請資助 交由律師處理

恒大上月賣樓515億人幣 增7.7%

證監會凍結券商四戶口指涉造市

周焯華：建議用旅行支票用作監管內地客博彩資金進出

字節跳動取得支付牌照

印度封殺118個中國App 中國商務部：嚴重關切 堅決反對

【有片：埋身擊】美元反彈利淡商品貨幣 勿買入澳元紐元

港股挫112點險守2萬5大關 騰訊累市 壹傳媒逆市揚3%

法國將推千億歐元刺激經濟措施

傳螞蟻集團9月底在港闖關 10月中旬A+H上市

傳中國全面支持發展晶片產業 抵抗美國打壓 華虹半導體曾升半成

印度總理莫迪Twitter帳戶遭黑客入侵

一田逆市開新店 上半年超市生意按年升近四成

中國加強對螞蟻、復星等綜合企業旗下金融業務的監管

Visa香港上半年電子商務交易增一成 擬與虛銀ZA Bank合作

伊拉克否認尋求OPEC+減產協議豁免

屈臣氏第二季全球電商增長逾9成