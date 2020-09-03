保誠保險（2378）行政總裁容佳明表示，2019年4月推出自願醫保計劃後，自願醫保計劃佔保誠醫療保單達50%，未來比重會上升。為迎合市場環境，最新推出「保誠自願醫保尚賓計劃」，投保人可享退稅優惠。同時，由於在經濟下滑令失業率上升，故投保人需要醫保時，團體保險未必能用，因被炒後就失對團體保險保障。他相信自願醫保需求會上升。該計劃主要賣點是醫療及住院費用均不設個別保障限額，並保證終身保障限額。計劃的保障適用於香港或亞洲各地，以至澳洲及新西蘭。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示 :「該計劃保證終身保障的每年合資格醫療費用保障達800萬港元，而終身保障限額最高達3200萬港元。此計劃亦保證終身續保，保障涵蓋癌症、腎衰竭、其他危疾如心臟病和中風等、意外受傷，以及未知的投保前已有病症及先天性疾病。受保人可就合資格保費申請稅務扣減，上限為每位受保人每年8000港元。」

投保人可根據其個人需要及預算選擇分別為0港元、2萬港元及5萬港元的每年自付費，其中吳詩雅表示，2萬元自付費相信是投保人較接受，特別公司有醫療保障的客戶。而自願醫保投保年齡以20至40歲為主，佔保誠保險約一半。

計劃保障年齡介乎15日至80歲的香港居民，涵蓋住院前諮詢以至康復期間，包括賠償住院、外科手術及康復治療的合資格醫療費用。此外，客戶亦可享有額外「Pulse雙重禮遇」。由即日起至9月30日期間，透過下載保誠Pulse by Prudential（「Pulse」）健康應用程式並進行登記的客戶，可獲一年免費使用全新「醫生專線」服務，由資深醫生透過電話親自解答一般健康查詢；並享有自願醫保計劃首年保費半價優惠，以及參加抽獎活動贏取外科口罩。

而保監剛公布保單數據，由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單費從第一季的54億收縮84.5%至第二季的8.39億，而保誠在內地新造保單的跌幅與市場相若。但吳詩雅表示，當疫情受控，兩地可以通關後，下半年會回復動力。現也察覺客戶漸多了與保險從業員會面，以了解醫療保單等問題。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

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