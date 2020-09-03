中銀香港（2388）旗下中銀人壽上半年新造保費錄得54.42億元，按年跌25.4%，其中離岸及在岸業務按年分別跌約75%及25%；新造業務價值則錄得6.59億元，按年升8.8%。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，由於期內內地客戶減少，以及第二季本地居民受疫情影響，以致季內新造保費下跌約37%，但第三季整體生意額已有所上升。

他又指出，公司的核心業務主要以本地居民為主，內地客戶在整體業務的佔比僅得5%，雖然跌幅較大，但影響相對較少。他表示，下半年將繼續加強現有業務，包括在產品結構方面，推出更多長期保障類型產品，及尋找相關合作夥伴拓展健康及退休主題的產品或服務，同時會加大投放數碼化。中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，中銀人壽上半年的網上保險銷售按年錄得雙位數增幅，相關保費現至今已錄得約9億元，超過去年全年的8億元，相信未來將保持上升趨勢。

今年低息環境持續，鄧子平指出，不排除進一步下調產品保證回報率，但同時會加強提升產品的增值回報。針對退休產品業務方面，他表示，有見人口老化問題將持續，公司計劃透過與夥伴合作模式投資大灣區的康養產業，目前仍在探索階段，期望今年內可以取得進展，但未有透露投資金額。

記者：溫藹紅

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