太陽城集團行政總裁兼董事周焯華接受《亞博匯》訪問時，因應資金流入澳門，建議新的方法，例如由內地銀行發出供內地旅客使用並可在澳門各個娛樂場、貴賓廳及澳門銀行能夠兌換的旅行支票，藉此更好地監督高端博彩玩家的資金質量，同時更好地協調兩個司法管轄區的不同的法律立場。

他說，通過這種方式，一方面可以由銀行去審批每個開票人的資金水平資格，另一方面也讓銀行及內地政府可以監管每位賭客的財政狀況，同時還能減少澳門博彩經營商對客戶借出巨額借貸的意圖，減少博彩借貸的壞帳。這樣亦有效避免參與合法經營娛樂場及貴賓廳人士或機構，墮入內地法律法規的灰色地帶，同時更好地監督高端玩家的資金質量。

此外，他亦建議，可以通過立法來限制博彩娛樂的信用額度，例如按簽發的旅行支票所定金額的基礎上，限制博彩信貸額在一定倍數，藉此確定授出貸款客人身份、貸款金額及有關貸款是否合法。同時，娛樂場可以將每局賭注最高投注額設定在150萬元，及落實客人實名登記，更應該禁止內地人經營博彩業務，只容許賭客實名開戶。他相信，這有助配合澳門政府打擊內地非法資金外流同時，亦方便統計博彩人數、金額甚至追蹤資金來源。在已建立監管機制下，他認為，內地法院可以受理澳門法院對於償還博彩借貸的判決。

記者：陳偉燊

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