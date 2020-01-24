恒大上月賣樓515億人幣 增7.7%
文章日期：2020年9月3日 17:17
中國恒大（3333）公布，8月份合約銷售為514.8億元（人民幣，下同），按年升7.7%，首八個月累計合約銷售為4506.2億元，按年升21.8%。
越秀地產（0123）公布，8月份實現合約銷售76.57億元，按年上升約132%，首八個月累計合約銷售516.57億元，按年上升約17%。
融信中國（3301）公布，8月份實現合約銷售120.31億元（人民幣，下同），按年上升約10.1%，首八個月累計合約銷售845.33億元，按年升約5%。
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