中國恒大（3333）公布，8月份合約銷售為514.8億元（人民幣，下同），按年升7.7%，首八個月累計合約銷售為4506.2億元，按年升21.8%。

越秀地產（0123）公布，8月份實現合約銷售76.57億元，按年上升約132%，首八個月累計合約銷售516.57億元，按年上升約17%。

融信中國（3301）公布，8月份實現合約銷售120.31億元（人民幣，下同），按年上升約10.1%，首八個月累計合約銷售845.33億元，按年升約5%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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