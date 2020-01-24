印度政府宣布禁用118款中國手機App，中國商務部發言人高峰批評，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則，中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

高峰指，中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印度政府的做法不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，亦損害印度消費者的利益，以及印度作為開放經濟體的投資環境。

中方敦促印方糾正錯誤做法。高峰強調，中印經貿合作是互利共贏的。希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括中國企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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