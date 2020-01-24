港股低開低收，午後反覆偏軟，惟無失守上午低位，恒指收市跌112點或0.45%，報25007點，成交金額1465億元，較上日減少8.15%，連跌兩個交易日；國指跌60點或0.61%，報9940點。恒生科技指數收報7706點，跌2.57%。

印度封殺118個中國App，科技股受壓，騰訊（0700）拖累大市，跌2.02%，收報534元，拖低恒指61點；阿里巴巴（9988）收報284.2元，跌2.4%；美團（3690）收報262.6元，跌3.74%；小米（1810）收報23.9元，跌7%。獲母企阿里增持的圓通速遞（6123）逆市向上，埋單升15.94%，收報8.29元。

濠賭股逆市向上，藍籌股中以銀娛（0027）表現最好，升2.7%，收報62.8元；金沙中國（1928）收報34.3元，升2.08%；永利澳門（1128）收報14.8元，升2.35%；新濠國際發展（0200）收報17.1元，升1.42%。

汽車股未有起色，吉利（0175）跌6.46%，收報16.52元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪股份（1211）收報85元，跌1.79%；華晨中國（1114）收報6.83元，跌1.16%；廣汽集團（2238）收報6.71元，跌1.03%；長城汽車（2333）收報8.82元，跌4.13%；北京汽車（1958）收報3.63元，跌1.36%。

壹傳媒（0282）創辦人黎智英涉恐嚇《東方》記者罪名不成立，壹傳媒收報0.35元，升2.94%；東方（0018）收報0.42元，無升跌。

中國據報全面支持發展晶片產業，以抵抗美國打壓，個別半導體股做好，華虹半導體（1347）收報30.25元，升0.67%；上海復旦（1385）收報18元，升4.3%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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