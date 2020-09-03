法國將推出1000億歐元(約9159億港元)刺激計劃來重振經濟，期望在兩年內消除新冠危機的經濟影響，當中提出公共投資、補貼和減稅措施。

官員們在正式發布前表示，該計劃將撥款350億歐元(約3205.65億港元)用於增強法國經濟的競爭力，300億歐元(約2747.7億港元)用於環保能源，250億歐元(約2289.75億港元)用於支持就業。

一位官員稱，該計劃規模相當於國內生產總值(GDP)的4%。

財政部預計，今年經濟將創下戰後最嚴重衰退，萎縮幅度達11%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

傳中國全面支持發展晶片產業 抵抗美國打壓 華虹半導體曾升半成

印度總理莫迪Twitter帳戶遭黑客入侵

一田逆市開新店 上半年超市生意按年升近四成

中國加強對螞蟻、復星等綜合企業旗下金融業務的監管

Visa香港上半年電子商務交易增一成 擬與虛銀ZA Bank合作

伊拉克否認尋求OPEC+減產協議豁免

屈臣氏第二季全球電商增長逾9成

港股半日跌77點 科技股捱沽 圓通速遞逆市升4成

花樣年8月銷售額升71%