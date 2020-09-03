滬指2連跌 3400點全日得而復失

滬指連續第二日下跌，3400點得而復失。上證綜指早段見過3425點全日最高位，最多升20點，其後升幅收窄並調頭向下，午後跌加劇，跌穿3400點水平，尾市低見3374點，最多跌30點，全日收報3384點，跌19點或0.58%，成交額3507億元(人民幣．下同)。

深證成指早段好淡爭持，午後跌幅擴大，跌穿13800點水平，尾市低見13722點，最多跌164點，全日收報13772點，跌115點或0.83%，成交額5914億元。兩市成交額合共9421億元。

創業板指數早段反覆向下，午後跌幅擴大，全日收報2746點，跌24點或0.9%，成交額2945億元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

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