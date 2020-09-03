中國據報全面支持發展晶片產業 抵抗美國打壓 華虹半導體曾升半成

中美關係持續緊張。《彭博》引述知情人士報道，中國正在制訂一套全面的新政策，以發展國內的半導體產業，並應對美國政府的限制。

據報，中國計劃在2021至2025年期間大力支持發展第三代半導體產業。知情人士稱，在科研、教育和融資方面支持該行業的一系列措施，已加入到國民經濟和社會發展第14個5年規劃之中，該規劃將於10月份提交給國家最高領導層。

研究公司Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang說，中國領導人意識到半導體是所有先進技術的基礎，不能再依賴美國的供應。面對美國對獲取晶片加緊限制，中國只能加緊推動國內的產業發展。工信部沒有就報道作出回覆。

隨著中美關係逐漸惡化，中國公司從海外獲得組件和晶片製造技術的難度也越來越大。美國政府已將數十家中國科技公司列入黑名單，使其無法購買美國零組件。此外，美國亦對字節跳動旗下的TikTok和騰訊（0700）旗下微信發布行政禁令。

另一方面，針對華為，美國對該公司實施制裁，並施壓盟友在本國的電訊網絡中「封殺」華為設備。受美國最新的監管規定限制，華為今個月甚至將無法獲得台積電等公司的晶片。

受消息帶動，多隻半導體股做好，華虹半導體（1347）一度攀升5.2%，高見31.6元；上海復旦（1385）曾升6.7%，報18.42元。

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