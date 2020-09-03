一田百貨逆市開新店，宣布9月6日在沙田帝逸酒店開設「KONBINI便利ストアby YATA」，結合超市及便利店概念，佔地逾3770平方呎，是第13間分店，投資額約600萬元，營業時間由早上8時30分至晚上8時。

一田百貨行政總裁黃思麗指出，今次希望測試顧客反應，暫未有計劃開設第二間概念店，預計回本期約三年，與超市所需時間相若。她續指，今年內沒有開店計劃，但繼續翻新店舖。

她透露，上半年百貨較為受壓，錄得雙位數跌幅，受惠於需求增加，超市按年大升39%，整體銷情升16%，當中以西環及新蒲崗店表現最佳，7月表現仍勝預期，整體營業額升19.8%。她相信，百貨7至8月已見谷底，未來可逐步改善，強調一田會繼續經營百貨生意。超市方面，疫情期間不少品牌均推出新產品，相信過後生意亦較以往好，但未必達到現時的升幅。

黃思麗又指，仍在討論會否申請第二輪「保就業」計劃。至於政府要求兩大超市申請計劃需提供優惠，她表示，一田早在疫情前已有許多不同優惠，相信未來亦會持續。

記者：蕭嘉聰

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