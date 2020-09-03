再有知名人士Twitter帳戶被入侵。Twitter公布， 印度總理莫迪（Narendra Modi）的Twitter帳戶被黑客攻擊， 黑客更發帖文要求用戶透過加密貨幣捐贈給國家救濟基金，貼文其後被刪除。

Twitter表示，已留意到 莫迪帳戶的 活動，並已採取措施保障被入侵的帳戶。Twitter稱，目前已積極調查，暫時未知有無其他用戶受影響。

此前，Twitter多個名人帳戶受到黑客攻擊包括全球首富貝索斯、微軟創辦人蓋茨、電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，以及民主黨總統參選人拜登等名人在內數百個帳號，並發出以比特幣捐款能獲雙倍受到黑客攻擊，令市場質疑其保安能力。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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