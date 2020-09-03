中國國常會通過《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，以加強對螞蟻集團之類大型綜合性企業所控制的龐大金融業務的監管，進一步遏制規模49萬億美元的金融業中的風險。

根據新規，非金融企業、自然人等控股或實際控制至少兩個不同類型金融機構，而且其總資產規模達到一定門檻，應申請設立「金融控股公司」。會議要求，對金融控股公司監管要依法依規、穩妥有序推進實施，防範化解風險，增強金融服務實體經濟能力。

人行在2018年把海航集團、復星國際、恆大和明天控股以及螞蟻等互聯網巨頭認定為「金融控股公司」。它們在中國資金流和金融體系中的作用日益增強，故成為當局的目標。

截至2016年底，約70家央企共有150多家金融子公司。另外還有28家民營企業各自至少持有五家金融機構的股份。

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