Visa香港及澳門區董事總經理史美琪Maaike Steinebach表示，受新冠肺炎疫情帶動，今年上半年Visa在香港區的電子商務交易量按年增長10個百分點，據有關調查顯示，期間有三分一的本地消費者均會選擇網上購物，同時消費者在非接觸式支付的滲透率亦有顯著提高，其中面對面交易中的非接觸式交易量已由疫情前的五成（十分之五），增至現時的七成（十分之七）。

至於中小企客戶方面，她指出，疫情期間他們最大的痛點在於現金流，以及吸引新的消費者，因此針對有關困難，Visa於6月已宣布將為1000萬個亞太區的中小企業提供支持，並於5月在香港推出兩項數碼轉型及電子商務方案，包括為客戶提供網絡銷售的客戶關係管理（CRM）工具，及與不同夥伴合作的機會，以協助商戶推進數碼轉型，提高營運收入。

隨着疫情改變大眾的消費模式，她認為，未來市場的支付體驗將更多元化，更多不同的交易方式將急增，而且開放數據亦會變得將更為關鍵。她又透露，Visa擬與本港虛銀眾安銀行（ZA Bank）合作，主要是圍繞支付、客戶參與度與客戶體驗，以及為消費者及中小企提供更多擴展服務。被問及會否與其他虛銀合作，她僅稱會關注進一步發展。

記者：溫藹紅

其他報道

伊拉克否認尋求OPEC+減產協議豁免

屈臣氏第二季全球電商增長逾9成

港股半日跌77點 科技股捱沽 圓通速遞逆市升4成

花樣年8月銷售額升71%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR按日持平

滬指3400點失而復得 半日收跌2點

許樹昌：倘疫情無再爆發 食肆或可放寬至4人一枱 餐飲股個別走

蓬佩奧：中國是美國的「單一最大」外部威脅

百勝中國據報提前結束香港招股的投資者認購