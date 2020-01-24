伊拉克石油部發言人表示，仍全面致力於伊拉克和哈薩克在油組與盟友(OPEC+)石油減產協議，否認有關該國尋求在明年首季得到減產協議豁免的報道。

發言人在聲明中表示，石油部確認伊拉克仍然全面致力於4月OPEC+合作聲明，以及6月達成一致的補償機制；又稱該國8月對目前減產協議的執行率超過100%，根據OPEC+協議，在8月和9月對之前每日85萬桶的超額產量進行補償性減產。

早前伊拉克有媒體報道，伊拉克石油部長稱，他已經在三次會議上與重要的OPEC成員國石油部長討論豁免。

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