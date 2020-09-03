屈臣氏集團在新冠病毒疫情下的全球電子商務在今年第二季度迅速增長超過90%，集團又同時發布全球顧客消費行為調查，調查由顧客體驗研究團隊 WISE 於四月進行，訪問超過22,000名來自超過20個市場的顧客，年齡介乎15-65 歲。90%受訪者表示將繼續於網上購物，更有100%受訪者表示會回到實體店購物，尤其是 Z 世代，三分之一人認為他們會更加頻密光顧門市，反映顧客希望重返實體店舖，與店員交流、互動並親身體驗產品，這對業務復甦起關鍵作用。

此外，超過 70%的顧客表示收入已經或將會受到疫情的影響。當被問及疫情後生活方式的轉變時，有92%的受訪者表示將參與更多戶外活動，其次分別是91%在家烹飪和84%在家美容。

集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，疫情加速了電子商務及零售科技的發展，亦突顯顧客渴望與人溝通、互動，這些聯繫對零售業的發展相當重要。隨著屈臣氏集團踏入新常態，需要重新調整營運策略，以滿足顧客瞬息萬變的需求。數據分析顯示，顧客除了要求無縫的線上及線下購物體驗，比以往更需要集團的關心、 並希望能提供個人化及切合他們需要的產品及服務。

内地方面，擁有最強的消費能力的Z世代消費額高達4萬億元人民幣，佔全國家庭消費的13%。 最近，中國屈臣氏亦發布《女性美妝潮流報告》，分析了内地顧客的消費和購物方式。數據顯示，越來越多的顧客在晚上11點到凌晨1點深夜購物，其中牙線、面膜和洗髮水乃最暢銷的貨品。

報告顯示内地顧客不但只著重護膚及化妝產品的效用，更著重產品成份。報告還揭示了敏感肌膚、氣候及生 活模式的關聯等。

記者：方楚茵

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