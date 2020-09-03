恒指跌77點，收報25042點，成交金額795億元。美股繼續大升，區內股市跟隨，但中港股市沽壓較大，科技股昨日大升3%後見回吐，恒生科技股指數今早下跌1.5%，阿里（9988）和京東（9618）跌超2%，美團（3690）及小米（1810）跌3%。昨日爆升2.6倍的圓通國際（6123）今早在升四成。

表現較佳的有水泥股華潤水泥（1313）及中國建材（3323）均升超過4%。踏入9月份，內地進入施工高峰期，水泥需求進入旺季，往往有利水泥股表現，過去四星期中，有三個星期水泥價格指數上升。但亦要留意，今年中7月份低位較去年以致2018年還要低，供需關係未必如想像中樂觀。

短線來說內房股有一定值博率。中央定出三條紅線，限制高負債的房棋進一步借貸，此舉將限制了中小型開發商高速增長，對於龍頭開發商有利。從負債水平、土地儲備和貨值、銷售能力及去化率，龍湖（0960）會是首選。事實上，正是三條紅線措施公布後，農戶便突破區間上落創出新高。另一可冷吼的是融創（1918）。集團負債比率高，未來會受制於三條紅線。但集團優勢在於有大量低成本土地儲備並且集中在二線及強三線城市。基本上，融創已進入減債階段，並不需要積極擴張。未來主要工作是銷售回款進行減債，當負債比率進一步下降，便有望獲得重估。

走勢上，融創在$30有頗強支持，可趁低少注收集。

張兆聰

明報首席評論員