港股半日反覆偏軟，開市不久一度向下，最多跌過265點，跌穿2萬5大關，低見24854點，之後指數反彈，最多升95點，高見25216點，臨近中午尾市再度回軟，半日跌77點或0.31%，報25042點，成交金額795億元；國指跌5點或0.05%，報9995點。恒生科技指數收報7788點，跌1.53%。

印度出手封殺118款中國App，科技股捱沽。騰訊（0700）領跌，半日跌1.01%，收報539.5元，拖低恒指30點。阿里巴巴（9988）收報285.4元，跌1.99%；美團（3690）收報265元，跌2.86%；小米（1810）收報24.8元，跌3.5%。不過，獲母企阿里增持的圓通速遞（6123）逆市大漲，最多升72.03%，高見12.3元，創上市新高，收報10.02元，升40.14%。

藍籌中以碧桂園（2007）表現最好，升2.86%，收報9.71元。汽車股疲弱，吉利（0175）跌4.64%，收報16.84元，是跌幅最大的藍籌。長城汽車（2333）收報8.98元，跌2.39%；廣汽集團（2238）收報6.71元，跌1.03%；北京汽車（1958）收報3.67元，跌0.27%。

油價向下，三桶油偏軟。石油股方面，中海油（0883）跌2.55%，收報8.41元；中石油（0857）無升跌，收報2.63元；中石化（0386）跌0.86%，收報3.45元。

北京今日起逐步恢復國際直航，加上國際油價下挫，以及人民幣匯價近日持續上升，利好航空股。國航（0753）收報5.46元，升3.02%；南航（1055）收報4.29元，升3.13%；東航（0670）收報3.24元，升2.86%；國泰（0293）收報6.27元，升1.62%。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，如果未來一至兩周疫情沒有再爆發，食肆堂食很大可能可以放寬至4人一枱。餐飲股走勢分化，味千（中國）（0538）收報1.21元，升0.83%；翠華控股（1314）收報0.33元，跌2.94%；大快活（0052）收報19.2元，升0.84%；大家樂（0341）收報18.2元，升0.11%；叙福樓（1978）收報0.455元，跌1.09%；稻香（0573）收報0.9元，升1.12%；譽宴（1483）收報1.3元，升1.56%；太興（6811）收報1.49元，升1.36%。

香港電視（1137）半日先升後跌，一度創上市新高，高見13.48元，收報12.76元，跌2.6%。

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