滬指3400點失而復得 半日收跌2點

內地三大指數反覆向下，滬指半日守住3400點。上證綜指低開後調頭回升，重上3400點之上，高見3425點，最多升20點，上午11時後指數升幅逐步收窄並倒跌，一度再跌穿3400點水平，半日收報3402點，跌2點或0.06%，成交額2136億元(人民幣．下同)。

深證成指低開後，曾回升高見13933點，最多升46點，臨近午市收市前跌勢加劇，最多跌71點，半日收報13852點，跌34點或0.25%，成交額3751億元。兩市成交額合共5887億元。

創業板指數半日好淡爭持，曾高見2789點，升17點，午市收市前低見2756點，最多跌15點，半日收報2765點，跌6點或0.22%，成交額1938億元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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