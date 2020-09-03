許樹昌：倘疫情無再爆發 食肆或可放寬至4人一枱 餐飲股個別走
文章日期：2020年9月3日 11:24
本港疫情轉趨緩和，政府昨日宣布延長晚市堂食至晚上十時，同時按摩院及健身中心等場所可有條件重開。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，如果未來一至兩周疫情沒有再爆發，食肆堂食很大可能可以放寬至4人一枱。
餐飲股個別走，味千（中國）（0538）收報1.21元，升0.83%；翠華控股（1314）收報0.34元，無升跌；大快活（0052）收報19.04元，無升跌；大家樂（0341）收報18.22元，升0.22%；叙福樓（1978）收報0.455元，跌1.09%；稻香（0573）收報0.9元，升1.12%；譽宴（1483）收報1.3元，升1.56%；太興（6811）收報1.49元，升1.36。
擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar
相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？
講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
其他報道