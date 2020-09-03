北京今日起逐步恢復國際直航，加上國際油價下挫，以及人民幣匯價近日持續上升，均利好中資航空及相關股表現。

航空股方面，國航（0753）現報5.48元，升3.4%；東航（0670）報3.25元，升3.18%；南航（1055）報4.27元，升2.64%；國泰（0293）報6.29元，升1.95%。航空相關股方面，中銀航空租賃（2588）報58.1元，升3.01%；北京首都機場（0694）報5.36元，升0.94%。

北京昨日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會時宣布，今日起穩步有序恢復泰國、加拿大等8國的直航北京國際商業客運航班，試行階段每日入境總量限制在約500人。入境人士要14天集中隔離，並進行兩次核酸檢測，而隔離點設於五環以外。

國際油價下跌，紐約期油及倫敦布蘭特期油分別下跌幅2.9%及2.5%。三桶油股價個別發展，中海油（0883）暫升0.47%，報8.47元；中石化跌0.29%，報3.47元；中石油（0857）報2.63元，無升跌。

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