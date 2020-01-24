財新公布，8月中國服務業PMI錄得54，較7月回落0.1個百分點，但高於預期的53.9，是連續4個月處於擴張區間。

8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於今年6月。

8月服務業新訂單指數繼續小幅下降，但連續四個月處於擴張區間。服務業新出口訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降幅輕微。

8月服務業企業結束了連續六個月的用工收縮態勢，就業指數重回擴張區間。企業因新接業務量增長而增加了用工。月內服務業收費價格出現回升，被調查企業稱因投入成本上升而上調收費價格，加價幅度雖然輕微，但為2019年12月以來最高。8月服務業企業樂觀度降至近三個月以來最低，但仍處於擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從疫情中迅速恢復，仍是當前經濟運行的主基調。過去半年中，外需和就業總體表現低迷，8月服務業就業開始回暖，製造業就業亦接近拐點。

他又指，目前海外疫情發展仍有不確定性，後疫情時代就業的改善需要市場更長期的恢復和企業家更長期的穩定發展預期，在此過程中，需要相關宏觀政策的支持。

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