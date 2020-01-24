IHS Markit數據顯示，8月香港採購經理指數(PMI)進一步下降至44，按月回落0.5個百分點，反映私營經濟的景氣度再度轉差。

包括限制公眾集會人數在內的防疫措施進一步收緊，對私營經濟造成另一打擊，當中以零售、娛樂及餐飲業最受影響。企業8月份業務活動量大幅萎縮，錄得2至4月封關高峰期以來的最高跌速。

數據顯示，8月企業新接業務量呈5月份以來的最大跌幅。月內商業信心依然嚴重負面，企業對目前的防疫限制、中美貿易緊張等事宜特別擔憂，惟從事貨運或與網上平台有關的行業則相對顯得樂觀。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，企業不但擔憂防疫措施收緊，亦關注中美貿易爭端、客戶消費愈益審慎，以及企業破產等事宜，故繼續看淡未來一年的經營前景。鑑於私營企業持續產能過剩，因此勞動市場於未來數月將仍受壓。

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講者：

曾淵滄教授

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