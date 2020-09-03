啟明醫療曾颷9.7% 折讓2%配H股籌近11.9億
文章日期：2020年9月3日 10:29
啟明醫療（2500）股價今早急升，暫曾高見71.85元，最多颷升9.69%，現報71.7元，升9.47%。
啟明醫療公布，配售1850萬新H股，每股作價64.19元，每股作價較昨收市價65.5元折讓2%，配售股份佔擴大後H股總數及已發行股本總數分別約9.19%及4.37%。
該公司集資11.88億元，淨額籌11.73億元，集資擬用於投資上游及下游公司，以達致協同經營、擴充設施及一般營運資金之目的，以促進公司之長遠策略發展。
擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar
相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？
講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
其他報道
港股ADR向下 印度再封殺118款中國App 留意騰訊等科技股