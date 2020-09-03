信義光能曾挫6.7% 折讓8%配股淨籌逾26億
文章日期：2020年9月3日 10:04
信義光能（0968）今早股價向下，跌穿10天線(9.634元)，暫低見9.57元，曾最多跌6.73%，現報9.78元，下跌4.68%，成交額暫錄得2.61億元。
信義光能公布，配售2.82億股新股，每股作價9.44元，較昨日收市價10.26元折讓8%，配股佔擴大後股本約3.34%。
集資額26.62億元，所得淨額約26.45億元，擬用作擴大太陽能玻璃產能的資本開支以及一般營運資金。
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