信義光能（0968）今早股價向下，跌穿10天線(9.634元)，暫低見9.57元，曾最多跌6.73%，現報9.78元，下跌4.68%，成交額暫錄得2.61億元。

信義光能公布，配售2.82億股新股，每股作價9.44元，較昨日收市價10.26元折讓8%，配股佔擴大後股本約3.34%。

集資額26.62億元，所得淨額約26.45億元，擬用作擴大太陽能玻璃產能的資本開支以及一般營運資金。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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