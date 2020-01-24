雖然美股向上，惟中印矛盾持續，印度宣布再封殺118款中國App，港股今早偏軟。恒指今早低開93點或0.38%，報25026點，成交金額31億元；國指今早低開43點或0.44%，報9957點。恒生科技指數收報7889點，跌0.25%。

建行（0939）累市，跌1.49%，報5.3元，拖低恒指26點。ATMX個別發展，騰訊（0700）升0.18%，報546元；阿里巴巴（9988）報287.8元，跌1.17%；美團（3690）報274元，升0.44%；小米（1810）報25.45元，跌0.97%。 圓通速遞（6123）獲母企阿里增持，今早報8.1元，升13.2%。

藍籌股中以中生製藥（1177）表現最好，逆市升1.08%，報9.37元。油價回落，三桶油偏軟，中海油（0883）跌2.67%，報8.4元，是跌幅最大的藍籌。中石化（0386）跌0.86%，報3.45元；中石油（0857）跌0.38%，報2.62元。

內銀股未扭轉弱勢，工行（1398）跌0.47%，報4.2元；交行（3328）跌1.01%，報3.91元；中行（3988）跌0.4%，報2.48元；建行（0939）跌1.49%，報5.3元。

政府昨日放寬食肆晚市堂食至晚上10時，個別餐飲股向上。大家樂（0341）收報18.3元，升0.66%；太興（6811）收報1.5元，升2.04%。

信義光能（0968）折讓8%配售2.82億股，集資逾26億元，開報9.95元，跌3%。

啟明醫療（2500）折讓2%配售1850萬股H股，每股以64.19元，開報68.1元，升3.97%。

數碼通（0315）昨日放榜，全年盈利跌40.06%，開報4.21元，跌0.7%。

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