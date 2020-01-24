美股向上，港股ADR跌49點或0.2%。在美國買賣的港股預託證券（ADR）與本港收市價比較，造價個別發展。

騰訊（0700）ADR跌0.25%，折合報543.5元；匯控（0005）報33.2元，升0.21%；建行（0939）跌0.59%，折合報5.4元。

今日焦點股份：

印度宣布再封殺118款中國App，當中包括《絕地求生》手遊(PUBG MOBILE LITE)、企業微信(WeChat Work)、百度（Baidu）、手機淘寶(mobile taobao)、優酷（youku）、支付寶(Alipay)等，留意騰訊等重磅科技股。

信義光能（0968）折讓8%配售2.82億股，集資逾26億元。

啟明醫療（2500）折讓2%配售1850萬股H股，每股以64.19元，佔擴大後H股股本9.19%，集資11.73億元。

數碼通（0315）昨日公布全年業績，盈利3.79億元，按年跌40.06%，每股盈利33.8仙，派末期息每股15仙。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

美國正釐定打壓TikTok及微信的範圍及禁令生效日期

外電指TikTok潛在買家與字節跳動商討4種收購選項 包括不售核心技術

【專家觀點】劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取

【專家觀點】張兆聰：圓通爆炒 深國價殘可吼

道指漲454點創逾半年高 標指納指再破頂