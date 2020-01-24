外電指TikTok潛在買家與字節跳動商討4種收購選項 包括不售核心技術

《路透》引述消息人士消息，TikTok的潛在買家，正與其母公司字節跳動討論4種達成收購交易的方法，其中包括在不包含TikTok向用戶推薦影片的算法的情況下，收購TikTok在美業務。

其他選擇方案包括要求中國批准將算法轉讓給收購方、對該算法進行授權或從美國國家安全委員會尋求過渡期。字節跳動、微軟和甲骨文拒絕就報道置評。

美國總統特朗普重申，TikTok必須在9月15日前出售美國業務。微軟伙拍沃爾瑪，以及甲骨文早前已確認參與收購，惟中方上周更新出口管制規定，限制出售TikTok向用戶推送影片的算法等技術，為交易添上陰霾。

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