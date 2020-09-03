恒指昨跌64點，收報25,120點，成交金額1595億元。美股9月開門紅，標普納指續創新高，但亞洲股市未能跟隨，A股在外資淨賣出下沽壓頗大，港股也受到影響。但科技股整體強勢，恒生科技指數升3%。受阿里增持圓通速遞股權刺激，圓通國際（6123）股價暴升2.6倍，與物流相關的深圳國際（0152）現價低殘，也可冷吼。

納指升勢停不了，年內已42次創出新高，本港科技股近期也甚強，小米（1810）、美團（3690）、京東（9618）、微盟（2013）等都創出新高。小米急升多日後終見回調，從即時買賣盤路來看，調整應不會太多。整體來看，科技股都是輪流破頂，現在的問題是騰訊（0700）何時能回勇。微信被美國制裁始終是投資者心裏一條刺，就看市場何時能徹底消化這個利淡因素。短線在20天線見支持，部署上還是先買其他強勢科技股，到騰訊確認破頂時才考慮。昨日提及的眾安（6060）也真的整固完成再上，升5.8％但未突破前高位。

另外，國家圖書館與閱文（0772）宣布達成戰略合作，閱文集團成為全國第二家「國家圖書館互聯網信息戰略保存基地」，表面看對業務沒有實際上的作用，但有消息就炒，閱文昨日也漲12%。

教育股雖有政策風險 趁回落可短炒

異動向下的板塊有教育股，國家主席習近平昨午主持中央全面深化改革委員會第十五次會議，當中通過《關於新時代振興中西部高等教育的若干意見》和《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》。要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態。

市場擔心民辦教育再出政策風險，天立教育（1773）、楓葉（1317）大跌23%及18％，高等教育股相對較佳，跌幅多在2%至5%。特朗普正考慮限制中國學生到美國留學，此舉對於內地高等教育股應有利，昨日的回落會是短炒的低吸機會。

A股上市的圓通速遞發出公告，指控股股東及實際控制人向阿里巴巴（9988）以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。港股上市的圓通速遞早市飈升逾倍，午後炒作更是瘋狂，最終暴漲2.6倍。

圓通爆炒主因是市值細、流通量低、有阿里因素，再加上壹傳媒（0282）暴漲在前所致。急升過後升跌難測，但其他物流股也可看看。受到疫情影響，物流股生意量急增，順豐收入盈利齊升，股價由上半年低位至今急升一倍。

物流園業務將進收成期 深國可回勇

深圳國際雖不是速遞股，但集團物流業務也表現穩定，當中物流園已在全國共28個物流節點城市實現佈局，投入運營的項目增加至20個，總運營面積達214萬平方米，綜合出租率約85%，出租率維持穩定水平。但受疫情及免租影響，物流業務的整體收入及股東應佔盈利分別較去年同期下跌4%及19%至16.29億元及1.42億元。可以預期，未來數年物流園業務將進入收成期。再配合收費公路和航空業務明年復蘇，現時的低價會是理想的入市位。

[張兆聰 還看今朝]