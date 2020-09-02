美國就業市場持續改善，但進展比預期少。俗稱「小非農」的美國8月ADP私人市場職位，增加了42.8萬個，遠低於分析師預期的95萬個。至於7月的ADP私人市場職位，則由增加16.7萬個，上修至增加21.2萬個。

上月僱有500人以上的大型企業是職位增長的主要來源，其職位增加了29.8萬個。僱用50人以上的中型企業，職位也增長7.9萬個，而員工人數少於50人的小型企業，職位僅增長5.2萬個。「小非農」數字被指對非農新增職位有一定的前瞻作用。市場預期，周五公布的8月非農職位將增加140萬個。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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