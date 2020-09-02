美上月「小非農」增42.8萬個 遠遜預期
文章日期：2020年9月2日 20:35
美國就業市場持續改善，但進展比預期少。俗稱「小非農」的美國8月ADP私人市場職位，增加了42.8萬個，遠低於分析師預期的95萬個。至於7月的ADP私人市場職位，則由增加16.7萬個，上修至增加21.2萬個。
上月僱有500人以上的大型企業是職位增長的主要來源，其職位增加了29.8萬個。僱用50人以上的中型企業，職位也增長7.9萬個，而員工人數少於50人的小型企業，職位僅增長5.2萬個。「小非農」數字被指對非農新增職位有一定的前瞻作用。市場預期，周五公布的8月非農職位將增加140萬個。
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