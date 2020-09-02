「2020年全球創新指數（GII）」報告顯示，香港今年在全球的排名由第13位躍升至第11位，是自2016年以來的最佳排名。瑞士為表現最佳的經濟體，已連續兩年保持第一；其後則依次為瑞典、美國、英國及荷蘭均名列在前五位；而韓國（排名第10位）更是繼新加坡（排名第8位）後第二個，躋身前十的亞洲經濟體；中國則維持在第14名。

報告指，新冠病毒疫情對創新格局產生衝擊，但推動了許多新興及傳統行業的創新，例如醫療衛生、教育、旅遊和零售業等。聯合國轄下世界知識產權組織（WIPO）總幹事加里（Francis Gurry）表示，疫情在全球蔓延，即使全球當前都在應對疫情對人類和經濟的直接影響，各國政府亦需確保一籃子救助政策是面向未來，並支持個人、研究機構、企業和其他方面為後疫情時代，提供創新和協作的新思路，認為創新就是解決方案。

全球創新指數（GII）是由康奈爾大學、歐洲工商管理學院及世界知識產權組織共同發佈，並自2007年起每年發布，成為全球企業高管及政策制定者等人員使用的基準工具，以持續評估各經濟體在創新上的進展情況。

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